Украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске

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После атаки украинским беспилотником на железнодорожный вокзал в Курске произошел пожар, и пять человек получили легкие ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«В Курске произошла атака беспилотником из Украины. Согласно первоначальным данным, он столкнулся с крышей здания железнодорожного вокзала, что вызвало пожар на крыше. От осколков стекла пять человек получили легкие травмы», — заявил губернатор.Глава региона добавил, что все экстренные службы уже работают на месте происшествия, и в настоящее время выясняются подробности случившегося.
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