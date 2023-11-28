Украинский беспилотник обнаружили в Ейском районе Кубани

Фото: iStock/sommersby
Украинский беспилотник обнаружен на побережье Ейского района Кубани, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«По информации администрации Ейского района, на побережье муниципалитета обнаружили беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что в результате его падения разрушений на земле нет. Также никто не пострадал. На месте ЧП находятся оперативные службы и правоохранительные органы региона. Они проводят все необходимые проверки.
Читайте также:
Российские военные поразили центр подготовки и применения дронов ВСУ
Рязанский губернатор прокомментировал попытку атаки беспилотника ВСУ на регион
В Рязанской области сбили беспилотник ВСУ
Элина Позднякова