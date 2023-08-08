Украинский беспилотник типа «крыло» сбили в Брянской области

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Российские пограничники сбили украинский беспилотник типа «крыло» в Брянской области, сообщает Telegram-канал Baza.
Днем 7 августа пограничники заметили летящий беспилотник неподалеку от границы с Украиной в Севском районе Брянской области. Информация была оперативно передана военным, которые и сбили украинский дрон.
В результате падения устройства никто не пострадал, разрушений нет.
Вчера губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что российские силы РЭБ подавили два беспилотника, которые направлялись в регион. По словам губернатора, на крыле одного из посаженных дронов была нанесена символика запрещенного в России полка «Азов»*.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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В результате падения устройства никто не пострадал, разрушений нет.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Евгения Парфентьева