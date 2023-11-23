Украинский БПЛА атаковал воинскую часть Росгвардии в Ростовской области

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Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал воинскую часть Росгвардии в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, осколки вражеского беспилотника были обнаружены на территории воинской части 22 ноября. Неопасные части отправили на экспертизу, остальные были уничтожены на месте.
При этом эксперты заключили, что на территорию части залетел вражеский дрон и взорвался. При этом никаких последствий не выявлено.
Ранее стало известно, что село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. При детонации беспилотника пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения ног. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
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При этом эксперты заключили, что на территорию части залетел вражеский дрон и взорвался. При этом никаких последствий не выявлено.
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Элина Позднякова