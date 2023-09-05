Украинский БПЛА попытался атаковать Редкинский опытный завод в Тверской области

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Украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Редкинского опытного завода в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, вражеский БПЛА упал на территории завода, после того, как был сбит российской системой ПВО. Падение произошло в непосредственной близости от склада легковоспламеняющихся жидкостей, после чего произошел взрыв. На месте ЧП обнаружены остатки микросхем, проводов и фюзеляжа дрона.
Уточняется, что при взрыве повреждена пустая цистерна. Также выбило окна в рядом стоящем здании. При этом никто не пострадал.
Также в Минобороны России заявили, что во вторник, 5 сентября, над Крымом российскими средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.
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Уточняется, что при взрыве повреждена пустая цистерна. Также выбило окна в рядом стоящем здании. При этом никто не пострадал.
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Элина Позднякова