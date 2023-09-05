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Украинский БПЛА попытался атаковать Редкинский опытный завод в Тверской области

05 сентября 2023, 09:57
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Редкинского опытного завода в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, вражеский БПЛА упал на территории завода, после того, как был сбит российской системой ПВО. Падение произошло в непосредственной близости от склада легковоспламеняющихся жидкостей, после чего произошел взрыв. На месте ЧП обнаружены остатки микросхем, проводов и фюзеляжа дрона.

Уточняется, что при взрыве повреждена пустая цистерна. Также выбило окна в рядом стоящем здании. При этом никто не пострадал.


Также в Минобороны России заявили, что во вторник, 5 сентября, над Крымом российскими средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

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NYT: глава антикоррупционного центра Украины Каленюк заявила, что бойцы ВСУ погибают из-за коррупции
NYT: Бойцы ВСУ погибают из-за коррупции в стране
05 сентября 2023, 10:26

Фото: iStock/Olena_Z

Директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявила, что коррупция в стране влечёт за собой смерть бойцов ВСУ. Об этом сообщает New York Times.
Она уточнила, что наличие у военных вооружения напрямую зависит от эффективности защиты государственного бюджета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил на время сохранения в стране военного положения приравнять коррупцию к государственной измене, которая влечёт за собой наказание в виде пожизненного заключения.  

Кроме того, издание New York Times сообщало, что одной из причин увольнения Алексея Резникова с поста министра обороны Украины стала коррупция в армии, что также подтверждает слова Каленюк.

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#владимир зеленский
#коррупция
#украина
#всу
#гибель
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Киев перешел в наступление на юго-западе ДНР
05 сентября 2023, 09:58

Фото: istockphoto/zabelin

Части Вооруженных сил Украины перешли к наступательным действиям в районе населенных пунктов Новомайорское и Новодонецкое на юго-западе ДНР. Предпринимаются активные попытки прорыва с участием большого числа бронетехники.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник в течение нескольких дней непрерывно обстреливал российские позиции и минные поля. Это привело к тому, что минные заграждения во многом утратили свою эффективность, а постоянный плотный артиллерийский огонь помешал саперам поставить новые мины и восстановить разрушенное, что, конечно, облегчило наступление ВСУ.

Поэтому противнику удалось с минимальными потерями подойти вплотную к Новодонецкому и сбросить десант. Бронетехнику украинцы оттянули назад, опасаясь работы российской артиллерии. Сейчас на подступах к обоим населенным пунктам идут ожесточенные бои, сообщил Ходаковский.

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#днр
#всу
#мина
#росгвардия
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Минобороны РФ: Над Крымом средствами ПВО сбит беспилотник
05 сентября 2023, 09:46

Фото: iStock/aapsky

Во вторник, 5 сентября, над Крымом российскими средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
 
Уточняется, что в вражеский беспилотник в небе над Крымом был ликвидирован с помощью дежурных средств противовоздушной обороны России.

Также сообщалось, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Калужской областью. Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью в Калужской области и Истринской районе Подмосковья сбиты украинские беспилотные летательные аппараты, которые летели в сторону российской столицы.

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#беспилотник
#бпла
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Появилось первое видео уничтоженного под Работино танка Challenger 2
05 сентября 2023, 09:36

Фото: istockphoto/Wirestock

Украинские военные опубликовали в Сети видео, где запечатлен горящий подбитый танк Challenger 2. Солдат ВСУ снял уничтоженную бронемашину в районе Работино на Запорожском направлении.
Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2 в феврале 2023 года. Они довольно долго не участвовали в боях, что вызывало вопросы. Британский таблоид The Sun сообщал, что новая броня Challenger 2 под кодовым названием Dorchester еще никогда не была пробита вражеским огнем. Более того, издание утверждало, что Британия запрещает Киеву использовать эти танки на тех участках, где у ВСУ неважные шансы на успех, чтобы не допустить попадания секретной брони в руки России.

На кадрах видно, как «непробиваемый» танк горит и чадит, напоминая груду искореженного металла, а не боевую машину. Военные эксперты полагают, что появление Challenger 2 на линии боевого соприкосновения наряду с американскими БТР Stryker и немецкими БМП Marder означает, что Киев бросил в контрнаступление последние резервы — тактическую группу «Марун».





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#великобритания
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#киев
#контрнаступление
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Марочко: боевик «Айдара»* подорвался при установке фугаса у Клещеевки
05 сентября 2023, 09:26

Фото: iStock/Prostock-Studio

На Донецком направлении в районе Клещеевки украинский боевик из нацбатальона «Айдар»* подорвался при установке самодельного взрывного устройства. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Со ссылкой на собственные источники.
Он уточнил, что украинский боевик с шевроном террористического подразделения «Айдар»*, подорвался во время попытки самостоятельной установки фугасного заряда.

«Вероятнее всего при закладке преждевременно сработал электродетонатор и произошел взрыв. Мощность взрыва была такой силы, что фрагменты тела разбросало возле наших позиций, находящихся в 200 метрах от эпицентра взрыва», - написал Марочко в своём Telegram-канале.

Ранее он также рассказал, что на Красно-Лиманском направлении ВСУ попытались обойти российскую группировку с флангов, чтобы захватить передовые позиции ВС РФ, однако были вовремя замечены и разгромлены.

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*Запрещенная в России террористическая организация
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#солдат
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Марочко: ВСУ попытались ВС РФ с флангов на Красно-Лиманском направлении
05 сентября 2023, 09:00

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На Красно-Лиманском направлении ВСУ попытались обойти российскую группировку с флангов, чтобы захватить передовые позиции ВС РФ, однако были вовремя замечены и разгромлены. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Украинские боевики, силами двух штурмовых групп численностью до взвода в каждой, одновременно под покровом ночи выдвинулись по направлению наших позиций с района населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что таким образом, ВСУ предприняли попытку зайти во фланги ВС РФ, для того чтобы захватить передовые позиции и отсечь их от основных сил. Однако противник был вовремя замечен, после чего по нему был нанесен огневой удар.

По словам Марочко, украинские группы были рассеяны. Сейчас устанавливается точно число потерь в их рядах.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинским военным запрещают забирать трупы солдат с поля боя. По его словам, поля сражения буквально усеяны телами украинских солдат, которые никто не забирает.

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#солдаты
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#удар
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Рогов: ВСУ попали в огневой мешок в Работино Запорожской области
05 сентября 2023, 08:22

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В селе Работино Запорожской области ВСУ попали в огневой мешок и находятся под обстрелом российских войск, неся колоссальные потери. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сейчас Работино представляет полностью разрушенное село. История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он также добавил, что ВС РФ активно наносят удары по по подходящим в Работино украинским штурмовикам, чтобы они не смогли полностью занять поселок и прорвать российскую линию обороны. Рогов подчеркнул, что ВСУ при этом несут огромные потери.

Рогов также рассказал, что украинским военным запрещают забирать трупы солдат с поля боя.

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#смерть
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#солдаты
#всу
#вс рф
#рогов
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Рогов: ВСУ бросают тела солдат на поле боя
05 сентября 2023, 08:03

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Украинским военным запрещают забирать трупы солдат с поля боя. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Поля сражения буквально усеяны телами украинских солдат, которые никто не забирает. Их просто оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он объяснил, что украинское командование не дает своим военным проводить операции, чтобы забрать тела своих соотечественников с поля боя.

Ранее солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с позывным «Бойец» признал, что боевые операции под селом Работино в Запорожской области обречены на неудачу. По его словам, ВСУ понесли значительные потери, и он выразил мнение, что 90% из его сослуживцев там тоже умрут.

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#операции
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#всу
#солдат
#тела
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Собянин заявил о попытке атаковать Москву украинскими БПЛА
05 сентября 2023, 07:23

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью в Калужской области и Истринской районе Подмосковья сбиты украинские беспилотные летательные аппараты, которые летели в сторону российской столицы.
«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших при падении украинских БПЛА не было, однако позже стало известно, что в Истринском районе обломки сбитых дронов рухнули на бытовой объект, который получил некоторые разрушения. Степень не уточняется. Оперативные службы уже приступили к устранению последствий ночной атаки.

Позже в Тверской области российские силы противовоздушной обороны сбили еще один вражеский дрон в Тверской области в районе Завидово, который также направлялся в сторону Москвы.

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