Украинский чемпион мира по кикбоксингу Лысюк ликвидирован в зоне СВО

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В зоне спецоперации российскими военными ликвидирован украинский чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. Об этом сообщили в парламентском комитет по вопросам молодежи и спорта Украины.
Уточняется, что Лысюк подорвался на мине 10 дней назад на территории Донбасса и получил множественные ранения. Врачи пытались его спасти, однако он умер.
Сергей Лысюк был заслуженным мастером спорта Украины и многократным чемпион Европы и мира.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что украинские военные, в том числе и женщины, вынуждены голыми руками разминировать огромные поля, заминированные российскими силами. По его словам, украинские девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля.
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Сергей Лысюк был заслуженным мастером спорта Украины и многократным чемпион Европы и мира.
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Элина Позднякова