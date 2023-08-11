Украинский дрон сбили из стрелкового ружья

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Один из восьми украинских беспилотников, которые совершили атаку на Белгородскую область 11 августа, сбили из стрелкового ружья, сообщил представитель экстренных служб в интервью «РИА Новости».
«В 16.50 мск [четверга] в районе одного из сел сбит БПЛА из стрелкового оружия», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.
Напомним, вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат.
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