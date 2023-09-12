Украинский дрон второй раз атаковал Рыльск

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Украинский беспилотник уже второй раз в течение этого вечера совершил атаку на город Рыльск в Курской области, что привело к повреждению крыши административного здания. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
«Снова Рыльск подвергся атаке со стороны украинского дрона, на этот раз на улице Ленина. В результате атаки административное здание получило повреждения в крыше и разбиты стекла в нескольких окнах, но никто из людей не пострадал», — подчеркнул Старовойт.Следует отметить, что Рыльск является районным центром в приграничном Рыльском районе на западе Курской области и регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Артем Кузьмин