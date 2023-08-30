Украинский генерал Кривонос: самолеты F-16 не внесут решающий вклад в ход конфликта

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Украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Сергей Кривонос заявил, что передача Киеву истребителей F-16 не станет решающим фактором в ходе сражения. Об этом Кривонос сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.
Кривонос считает, что истребители улучшат возможности ВСУ, однако не станут решающими. По его мнению, пехота — это определяющий исход в сражениях.
Ранее премьер-министр страны Марчел Чолаку заявил, что Румыния будет принимать участие в подготовке пилотов для управления истребителями F-16. По словам Чолаку, возросшие затраты на военную сферу и инфраструктуру в связи с украинским конфликтом негативно влияют на бюджет государства.
Напомним, турецкий исследователь авиации Джем Догут заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не изменят ход специальной операции. Догут подчеркнул, что ВС РФ смогут охотиться за ними.
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Ранее премьер-министр страны Марчел Чолаку заявил, что Румыния будет принимать участие в подготовке пилотов для управления истребителями F-16. По словам Чолаку, возросшие затраты на военную сферу и инфраструктуру в связи с украинским конфликтом негативно влияют на бюджет государства.
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Екатерина Коршунова