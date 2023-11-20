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Украинский генерал Кривонос сделал неожиданное заявление о танках Leopard 1

Украинский генерал Кривонос: Танки Leopard 1 — оружие каменного века
20 ноября 2023, 13:05
Фото: istockphoto/dr_evil

Фото: istockphoto/dr_evil

Переданные Украине Германией танки Leopard 1 оказались абсолютно бесполезными на поле боя. Дело в том, что они уже безнадежно устарели и напоминают орудия каменного века на фоне современного оборудования и технологий.

Такое заявление сделал в эфире телеканала «Прямой» генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос. Он также добавил, что первые четыре модификации танков Leopard 2 также не вполне отвечают современным требованиям. Кроме того, отметил генерал, некоторые боевые машины поступают на Украину с повреждениями.

Ранее западные СМИ отмечали, что четверть всех танков Leopard, поставленных Германией Киеву, уже уничтожены российскими военными. Американский обозреватель Дэвид Экс обратил также внимание на то, что последние десять танков Leopard 1A5 доставлены к линии фронта без дополнительной защиты, что сделает их 70-миллиметровую броню уязвимой для ракет и снарядов.

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«Оборона на крови»: В Польше предрекли последствия продолжения конфликта на Украине
Do Rzeczy: Украине придётся заплатить кровью за сокращение западной помощи
20 ноября 2023, 19:11

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На фоне сокращения помощи от западных союзников, Украине придётся расплачиваться кровью за удерживание обороны, об этом польский журналист Войцех Голонка с своей статье для Do Rzeczy.
«Обеспечиваться эта оборона (Киевом) может только кровью собственных граждан и постоянными вливаниями из западной капельницы», - прокомментировал ситуацию Голонка.

Журналист также отметил, что тем, кто эту капельницу наполняет, приходится считаться с мнением своего народа – потенциальных избирателей, а также с массой более насущных проблем, с которыми сталкиваются их государства. 

Ранее американский сенатор Майк Раундс заявил, что Соединенные Штаты не могут продолжать поддерживать Украину, пока не решат проблему с мигрантами на южных границах своей страны.

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Российская разведка выяснила шокирующие данные о мобилизации на Украине
СВР: США и Британия рекомендуют Украине снизить призывной возраст до 17 лет
20 ноября 2023, 17:09

Фото: iStock/Oleksander Bontei

США и Великобритания посоветовали Украине начать мобилизовывать 17-летних украинцев, а также повысить призывной возраст до 70 лет для восполнения потерь ВСУ, которые они понесли в ходе провального контрнаступления. Такие данные приводит Служба внешней разведки России.
«Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, российская разведка добыла данные, согласно которым, США вынуждают Украину на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий, чтобы восполнить огромные потери в рядах ВСУ, которые они понесли в ходе неудавшегося контрнаступления.

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#мобилизация
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ВСУ сбросили ещё один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка
20 ноября 2023, 17:07

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины сбросили ещё один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА», - прокомментировали ситуацию в СЦКК. 

При этом, о разрушениях и возможных пострадавших от атаки пока что ничего не сообщается.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины сегодняшним утром сбросили боеприпас на тот же Кировский районе Донецка. При этом, в период с 13.20 по 14.35 украинские войска выпустили семь осколочно-фугасных снарядов  калибром 152 миллиметра.

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#снаряд
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Россия и Украина обменялись телами погибших военных
РБК: Россия вернула 80 тел погибших военных в ходе обмена, а Украина – 94
20 ноября 2023, 16:43

Фото: iStock/Olena_Z

Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Об этом в беседе с РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Отмечается, что на Украину были возвращены тела 94 погибших военных, а в Россию переданы 80 тел. 

Обмен происходил при поддержке и непосредственном участии представителей Международного комитета красного креста. 

Ранее сообщалось, что жители Украины начали массово покидать свои города и устремляться в Киев. Это связано с тем, что в большом количестве населённых пунктов страны отсутствуют систему ПВО. Отмечается, что в настоящее время в украинской столице проживает около 600 тысяч вынужденных переселенцев. 

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#тела
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Российская разведка выяснила, как долго Украина будет продолжать боевые действия
СВР: Киев будет продолжать конфликт до последнего украинца во имя Запада
20 ноября 2023, 16:43

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина уже начала мобилизовывать стариков и женщин, и будет продолжать боевые действия «до последнего украинца, во имя интересов стран Запада. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«Колоссальные потери среди украинских военнослужащих заставляют Киев направлять в бой "стариков". ВСУ уже формируют новые подразделения из бойцов старше 40 лет и приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в Киеве уже принят закон, в рамках которого повысится призывной возраст для рядового состава с 60 до 65 лет, а для командного - с 65 до 70 лет.

Кроме того, уже начали мобилизовать женщин. Согласно некоторым оценкам, в ВСУ состоят уже порядка 40 тысяч женщин. Теперь ведутся разговоры о расширении перечня женских профессий, подпадающих под мобилизацию. Напомним, с октября текущего года на Украине обязали женщин, имеющих медицинские профессии, становиться на воинский учет.

Таким образом, в СВР уверены, что киевский режим не считается с потерями и будет продолжать боевые действия «до последнего украинца».

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#киев
#мобилизация
#украина
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«Истинный враг»: В ВСУ начали осознавать, от кого им действительно стоит защищаться
InfoBRICS: Бойцы ВСУ всё чаще стали называть правительство Украины своим врагом
20 ноября 2023, 16:35

Фото: iStock/Michele Ursi

Всё больше бойцов Вооруженных сил Украины стали называть своим настоящим врагом киевские власти, об этом пишет военный эксперт Драго Босник в своей статье для InfoBRICS.
«По мере того как многие украинские солдаты все больше осознают, что киевский режим является их истинным врагом, их боевой дух и желание воевать падают, что еще более усугубляет и без того шаткое положение правительства Украины на поле боя», - прокомментировал ситуацию Босник.

По словам эксперта, с каждым днём всё больше и больше украинских солдат оказываются идти против россиян, защищая интересы Киева. Вооруженные силы РФ превосходят украинцев как численно, так и в качестве вооружений. 

К тому же, как отметил Босник, совсем скоро Киев окончательно потеряет возможность вести хоть сколько-нибудь успешные боевые действия. В то же время, свою возможность договориться с Россией Украина также потеряла, отказавшись подписывать мирный договор в 2022 году.

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#сво
#правительство
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ВСУ обстреляли аэродром в Херсонской области из РСЗО HIMARS
20 ноября 2023, 16:23

Фото: iStock/Aterrassi

Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэродрому в Херсонской области с помощью снарядов HIMARS.
О произошедшем сообщает «Царьград»

По информации СМИ, атака произошла 17 ноября.

Самый мощный удар реактивных ракет пришёлся по гражданскому объекту – ангару с удобрениями. Также повреждены несколько гражданских самолётов, находившихся на аэродроме в момент атаки. 

К счастью, никто из гражданских в результате атаки не пострадал.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. С места происшествия были собраны металлические осколки для проведения экспертизы. 

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The Guardian: Украинский оптимизм угасает с началом очередной военной зимы

Украинский генерал Кривонос: Танки Leopard 1 — оружие каменного века
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#херсонская область
#всу
#аэродром
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Украинцы начали массово покидать свои города
Politico: украинцы массово бегут в Киев из-за отсутствия ПВО в их городах
20 ноября 2023, 16:16

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Жители Украины в преддверии зимы массово бегут в Киев из-за отсутствия систем ПВО в их городах. Об этом пишет Politico, ссылаясь на местного риелтора.
«В Киеве и окрестностях сейчас находятся почти 600 000 вынужденных переселенцев из других частей Украины. Люди из Днепра и Запорожья начали активно переезжать и искать жилье в Киеве, объясняя это тем, что он защищен и там летает меньше ракет, чем в их городах», — приводит издание слова риелтора.

В статье уточняется, что основная часть систем ПВО, переданных Украине западными союзниками, сосредоточена именно в Киеве. Другие же регионы недостаточно защищены. По ним и приходятся удары, которые уничтожают важные инфраструктурные объекты.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что за последние два месяца население страны сократилось на четыре миллиона человек, сейчас там проживает не более 19 мл жителей.

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#украина
#киев
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The Guardian: На Украине воцаряется глобальное уныние и пессимизм
20 ноября 2023, 15:46

Фото: istockphoto/JARAMA

Ранее демонстрируемый в Киеве оптимизм по поводу вооруженного конфликта с Россией начал заметно угасать. Теперь наблюдается всё большее уныние и обеспокоенность, как в верхних эшелонах власти, так и среди простых украинцев.
Обозреватели британской газеты The Guardian связывают такую смену настроений и проявление признаков упадка духа с переключением внимания западных союзников на конфликт на Ближнем Востоке, снижением объемов помощи, неудачами на полях сражений и другими факторами.

Как пишет киевский корреспондент британского издания Шон Уокер, если в прошлом году и в начале нынешнего наблюдалась некая эйфория, то сейчас в глаза бросается другая крайность. Ряд внутренних и внешних факторов создали, пожалуй, самое пессимистичное настроение среди украинцев и не оставили и следа от надежд на быструю и решительную победу над Россией, говорится в публикации.

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