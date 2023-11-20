Украинский генерал Кривонос сделал неожиданное заявление о танках Leopard 1

США и Великобритания посоветовали Украине начать мобилизовывать 17-летних украинцев, а также повысить призывной возраст до 70 лет для восполнения потерь ВСУ, которые они понесли в ходе провального контрнаступления. Такие данные приводит Служба внешней разведки России.