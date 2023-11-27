Украинский генерал раскрыл, при каких условиях конфликт с Россией будет расширен

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Вооруженные силы Украины готовятся к расширению границ конфликта с Россией, об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью для ABC News.
«Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины. Это произойдет, если РФ продолжит наращивать производство вооружений», - прокомментировал ситуацию Наев.
По его словам, российской стороне в совершенствовании новых видов вооружения, якобы, помогают её союзники. Он также заявил, что в ответ на это Украина начала строить дополнительные оборонительные сооружения, а также выкладывать минные поля.
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