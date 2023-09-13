Украинский генерал разбил «розовые очки» Зеленского

Фото: iStock/Prostock-Studio
Президент Украины Владимир Зеленский декларирует излишне оптимистичные отчеты об украинском контрнаступлении, об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью для телеканала «Фабрика новостей».
«Достаточно оптимистично говорит президент, но я не знаю, кто пишет ему эти тексты, в определенных моментах у меня возникает беспокойство», - прокомментировал ситуацию Кривонос.
Генерал напомнил киевскому лидеру, что он имеет дело с высоко профессиональной и современной армией России. Ожидать падения их боевого духа не стоит.
Читайте также:
Русские разведчики в бою под Вербовым пленили американского наемника (видео)
«Терзают украинские войска»: В ВСУ посетовали на очевидное превосходство России
Минобороны РФ: Два корабля ВМФ, поврежденных при ударе по Севастополю, восстановят
Евгения Парфентьева