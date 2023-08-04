Украинский генерал заявил, что российские войска могут дойти до Киева за 12 часов

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Украинские власти недооценивают мощь российской армии, которая, при желании, может дойти до Киева за 12 часов, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканалу «Прямой».
«Военные эксперты, включая меня, предупреждали, что они способны дойти до Киева за 12 часов», - прокомментировал ситуацию Кривонос.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы РФ смогут освободить Харьков без особого труда.
«ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков», - прокомментировал ситуацию Риттер.
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Евгения Парфентьева