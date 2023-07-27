Украинский командир назвал адом бои с русскими

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
Бои на полях специальной военной операции настолько страшные, что напоминают ад, заявил украинский командир Святослав Дубина в интервью Daily Beast.
«Бои были настолько изнурительными, что оставшиеся в живых будут рассказывать о себе «адские» истории грядущим поколениям», - прокомментировал ситуацию Дубина.По словам военного, наиболее страшными являются столкновения в лесу. Там невозможно спрятаться за бетонными стрелами от непрекращающихся обстрелов.
Читайте также:
Express: Украинский снайпер заявил, что боестолкновение с русскими – это ад
Дэниел Ларисон: США должны стремиться с скорейшему завершению контрнаступления ВСУ
Рогов: ВСУ проводят ротацию после провала наступления на Запорожском направлении
Евгения Парфентьева