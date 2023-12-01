Украинский командир попался на продаже топлива, предназначенного для ВСУ

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Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинение командиру взвода одной из воинских частей ВСУ, который продал свыше 20 тонн топлива за время спецоперации на сумму 38,5 тысячи долларов. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Согласно сообщению, на махинациях попался командир взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области.
Уточняется, что ущерб составил 38,5 тысяч долларов, военный уже возместил его. При этом ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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«Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного горючего, предназначенного для нужд подразделения. Для своей наживы он продал более 20 тонн горючего из 30 тонн, выделенных военным», - говорится в сообщении ведомства.
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Элина Позднякова