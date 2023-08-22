Украинский офицер заявил, что приход зимы погубит ВСУ

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Наступление зимы еще сильнее осложнит и без того тяжелую ситуацию для Вооруженных сил Украины, заявил офицер украинского батальона Михаил в интервью Le Temps.
«Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет», - прокомментировал ситуацию Михаил.По его словам, сложности для украинской армии уже не за горами. С приходом дождей, сырости и грязи ВСУ будет все труднее пробиваться через линии российской обороны.
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