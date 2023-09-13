Украинский пленный: Командиры ВСУ обманывают солдат и «пускают на мясо»

Украинский военнопленный Александр Скалацкий заявил, что командование ВСУ обманывает личный состав и отправляет солдат на провальные миссии. Об этом пишет РИА Новости.
Пленный отметил, что украинские военные морально устали.
Он добавил, что командование ВСУ грубо обращается с солдатами.
Мужчина рассказал, что служить не хотел, а до призыва работал поваром, а также порекомендовал своим сослуживцам сдаться в плен России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Очень много 300-х (раненых), 200-х, очень много потерь», — цитирует агентство слова собеседника.
«Посылают туда, куда вообще не надо идти. Обманывают, грубо говоря. На мясо», — подчеркнул Скалацкий.
Мужчина рассказал, что служить не хотел, а до призыва работал поваром, а также порекомендовал своим сослуживцам сдаться в плен России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян