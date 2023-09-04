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Военным в Киеве стыдно и опасно ходить по улицам в форме: местные жители могут принять их за сотрудников военкомата, разносящих повестки.
Об этом РИА Новости рассказал пленный ВСУ.
Со слов пленного, стыдно носить форму в городе из-за людей, служащих в военкоматах, которые устанавливают таксу за услуги, а также «отмазывают» от службы.
Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому. Соскин подчеркнул, что украинские войска несут огромные потери, поэтому украинский лидер испытывает истерику.
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«Примерно полтора месяца назад был в Киеве. Ходим только в гражданке, я даже в военкомат ходил в гражданке. Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу», —объяснил пленный.
«Простой солдат приходит - не то чтобы получает, но шансы получить есть», — резюмировал пленный.Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ.
Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому. Соскин подчеркнул, что украинские войска несут огромные потери, поэтому украинский лидер испытывает истерику.
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Мария Фирсова