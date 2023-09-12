Украинский пленный рассказал, как попал под обстрел «кассетами» со стороны ВСУ

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Боец ВСУ, попавший в плен в Запорожской области, рассказал, как попал под обстрел кассетными боеприпасами со стороны Киева.
«Завезли ночью на объект (на Запорожском направлении), на котором нас взяли. Выкинули, трое суток мы там сидели. 16-го числа зашли ребята и мы сдались в плен. Когда нас уже ребята вели, через лесопосадку украинская сторона начала обстреливать «кассетами». От них получил ранения в руку, ногу и спину», - прокомментировал ситуацию пленный.
Отмечается, что сейчас пострадавшему оказывают помощь российские медики. Он находится в больнице.
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