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Украинский пленный рассказал, как попал под обстрел «кассетами» со стороны ВСУ

12 сентября 2023, 20:41
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Боец ВСУ, попавший в плен в Запорожской области, рассказал, как попал под обстрел кассетными боеприпасами со стороны Киева.
«Завезли ночью на объект (на Запорожском направлении), на котором нас взяли. Выкинули, трое суток мы там сидели. 16-го числа зашли ребята и мы сдались в плен. Когда нас уже ребята вели, через лесопосадку украинская сторона начала обстреливать «кассетами». От них получил ранения в руку, ногу и спину», - прокомментировал ситуацию пленный.

Отмечается, что сейчас пострадавшему оказывают помощь российские медики. Он находится в больнице.


Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с украинским военнопленным Андреем Оранюком, где он рассказал, что на обучении во Франции его практически ничему не научили.

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#обстрел
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Американский военкор ужаснулся увиденному в Донецке
Американский военкор Ланкастер: ВСУ наносят удары по гражданским целям в Донецке
12 сентября 2023, 20:29

Фото: iStock/Nzpn

Американский военкор Патрик Ланкастер заявил, что украинские войска намеренно наносят удары по мирным объектам Донецка. Об этом Ланкастер сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам Ланкастера, во время выборов ВСУ наносили удары по Донецку в различных его районах. Он отметил, что практически каждый день мирные жители умирают из-за украинских обстрелов.

Журналист подчеркнул, что киевский режим презирает жителей Донбасса. Ланкастер добавил, что с момента начала спецоперации на Украине ВСУ занимают те же рубежи.

Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на передовой участились случаи дезертирства бойцов украинской армии, которых отправляли туда против их воли.

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#зеленский
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В Пентагоне раскрыли, когда первые F-16 взлетят над Украиной
Пентагон: Обучение украинских летчиков на F-16 займет от 6 до 9 месяцев
12 сентября 2023, 20:03

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Обучение украинских летчиков управлению американскими истребителями F-16 займет от 6 до 9 месяцев, об этом сообщил кандидат на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.
«Очевидно, что каждый из учащихся отличается своим уровнем знаний и темпом освоения курса. Однако курс, который мы проходим, обычно занимает примерно шесть месяцев. Так что, если бы они начали (проходить) его здесь в следующем месяце или около того, (окончание подготовки) произошло бы в начале весны», - прокомментировал ситуацию Олвин.

По его словам, обучение пилотов Вооруженных сил Украины управлению F-16 займет от шести до девяти месяцев.

​При этом ранее бывший аналитик ​ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные с легкостью и «без колебаний» уничтожают любое оружие, поставляемое западной коалицией ВСУ.

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#украина
#сво
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В СМИ сообщили об истерике Зеленского из-за саммита G20
Rebelión: истерика Зеленского вызвана усиливающейся изоляцией Украины в мире
12 сентября 2023, 19:23

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что скоро потеряет всех союзников после итогов саммита G20. Об этом сообщает Rebelión.
В материале статьи сообщается, что Киев вынужден признать усиливающуюся изоляцию из-за роста призывов к началу переговоров и прекращению боевых действия. По этой причине Зеленский «устроил истерику» и записал «в число своих врагов Папу Римского, Китай, а теперь и все страны G20». 

По информации издания, в итоговом коммюнике саммита G20 не упоминается поддержка Киева.

Ранее Зеленский заявил, что ООН не выступает единым фронтом в вопросе давления на РФ. Зеленский намекнул, что страны-участницы всемирной организации больше интересуются экономическими отношениям, чем «ценностями». 

Напомним, постпред РФ при организации Василий Небензя сообщил, что Киев пытается свалить на Запад провал так называемого контрнаступления.

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Зеленский заявил, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте

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#киев
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Зеленский раскритиковал ООН, заявив о недостаточном давлении на Россию
Зеленский: ООН могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира, но этого нет
12 сентября 2023, 18:58

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН не выступает единым фронтом в вопросе давления на РФ. Видео с жалобой Зеленского опубликовано в его телеграм-канале.
Зеленский намекнул, что страны-участницы всемирной организации больше интересуются экономическими отношениям, чем «ценностями». По словам украинского лидера, ООН «могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира», но этого не происходит.

Зеленский подчеркнул, что государства-участники ООН, которые хотят продолжать отношения с РФ, больше заинтересованы в собственной экономике.

Напомним, ранее постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Киев пытается свалить на Запад провал так называемого контрнаступления. 

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#новости
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#зеленский
#запад
#киев
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Небензя: Киев клянчит оружие, чтобы свалить на Запад провал контрнаступления
12 сентября 2023, 18:46

Фото: iStock/alexkich

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Киев пытается свалить на Запад провал так называемого контрнаступления. Об этом Небензя сообщил на заседании СБ ООН.
Ранее Небензя попросил минобороны Британии обновить информацию на своем сайте, на котором написано, что ни один танк Challenger не уничтожен на поле боя. Он отметил, что на Украине подбито уже два таких танка, западная техника там «горит синем пламенем».

Напомним, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на передовой участились случаи дезертирства бойцов украинской армии, которых отправляли туда против их воли. Соскин подчеркнул, что при контрнаступлении ВСУ понесли серьезные потери. По этой причине им не хватает живой силы, а мужчины отказываются идти добровольцами на фронт.

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Небензя раскрыл судьбу танков Challenger на Украине
Небензя: западная техника, включая Challenger, горит на Украине синим пламенем
12 сентября 2023, 18:19

Фото: сайт Кремля

Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил минобороны Британии обновить информацию на своем сайте, на котором написано, что ни один танк Challenger не уничтожен на поле боя. Об этом Небензя сообщил на заседании Совбеза.
Небензя отметил, что на Украине подбито уже два таких танка, западная техника там «горит синем пламенем». 

Напомним, ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что российские военные с легкостью и «без колебаний» уничтожают любое оружие, поставляемое западной коалицией Вооруженным силам Украины. Джонсон напомнил, что когда-то считалось, что системы HIMARS изменят ситуацию на поле боя, однако этого не произошло, поскольку они довольно легко становятся добычей российских систем противовоздушной обороны.

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#сша
#военные
#оружие
#техника
#солдаты
#новости
#всу
#вс рф
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В Киеве раскрыли, что солдаты ВСУ устроили на передовой
Экс-советник Кучмы Соскин: насильно отправленные воевать украинцы дезертируют
12 сентября 2023, 16:23

Фото: iStock/Olena_Z

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на передовой участились случаи дезертирства бойцов украинской армии, которых отправляли туда против их воли. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин подчеркнул, что при контрнаступлении ВСУ понесли серьезные потери. По этой причине им не хватает живой силы, а мужчины отказываются идти добровольцами на фронт.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина с начала своего контрнаступления потеряла 71 тысячу военнослужащих, а результатов так и не добилась. При этом уничтожены 543 вражеских танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.

Также бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сейчас у ВС РФ на руках выигрышная комбинация в украинском конфликте. Экс-советник отметил, что украинские власти из-за своего сильного отчаяния пытаются заставить власти Польши и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста.

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#всу
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ВС РФ за неделю отразили 28 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР
12 сентября 2023, 15:37

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

За минувшую неделю ВСУ предприняли не менее 28 попыток пресечения воздушного пространства ЛНР беспилотнками. Все они отражены. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«Благодаря грамотным и отточенным действиям специалистов радиоэлектронной борьбы и ПВО отражены 28 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР. Враг потерял более 40 единиц БПЛА», - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что ВСУ потеряли 230 человек пытаясь прорвать российскую оборону на участках Новодружевск – Григоровка и Артемовск ‒ Клещеевка. Кроме того, враг лишился большого числа вооружения.

По словам Пасечника, границу ЛНР охраняют подразделения и воинские части 2-го армейского гвардии Луганско-Северодонецкого корпуса совместно со спецназом «Ахмат».

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#россия
#бпла
#лнр
#всу
#пво
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Минобороны РФ: Беспилотник сбит в небе над Белгородской областью
12 сентября 2023, 15:03

Фото: iStock/R_Type

В небе над Белгородской областью российской системой противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны России.
«12 сентября т.г. около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что вражеский беспилотник был сюит дежурными силами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.

Ранее в Минобороны России впервые заявили об уничтожении российскими силами боевой машины РСЗО Т-122 «Sakarya» турецкого производства на Купянском направлении.

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