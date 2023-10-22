Украинский пленный рассказал о дезертирстве в ВСУ

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Украинский пленный Александр Лыска сообщил, что в рядах украинских войск не единичны случаи дезертирства. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лыски, один из военнослужащих отпросился на похороны своего родственника, уехал и не вернулся. Пленный утверждает, что таких случаев достаточно много.
Сам Лыска идти воевать в украинских войсках не хотел, однако избежать мобилизации не смог. В российский плен он попал на запорожском направлении.
Ранее военнослужащий 56-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ Виталий Мельниченко, который был взят в плен под Артемовском, рассказал, что украинским военнослужащим приходится стоять на позициях под Артемовском, с которых даже не эвакуируют тела их погибших сослуживцев.
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Сам Лыска идти воевать в украинских войсках не хотел, однако избежать мобилизации не смог. В российский плен он попал на запорожском направлении.
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Екатерина Коршунова