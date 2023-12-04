Украинский пленный рассказал о наказании за спасение раненого товарища

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Боец ВСУ, попавший в плен к российским силам, рассказал, что командование отправило перевело его в штурмовики после того, как он спал из-под обстрелов тяжелораненого товарища. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По его словам, его подразделение стояло два дня под дождем в грязи без какого-либо укрытия.
После чего, руководство в качестве наказания перевело его в штурмовики и отправили на позиции. Уже там он попал под российский обстрел, был контужен и попал в плен к ВС РФ.
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«Пришел приказ нас поменять. Было темно, раздались выстрелы. Я увидел, что товарища ранило. Я его вынес, за что был наказан командиром роты – "зачем ты его вытаскивал, надо было кого-то полегче взять"», - рассказал Москвин.
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Элина Позднякова