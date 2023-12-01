Украинский пленный рассказал о недостатках БМП Marder

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Переданные Вооруженным силам Украины немецкие боевые машины пехоты Marder обладают недостаточной проходимостью, а также несовместимы с автоматами Калашникова. Об этом рассказал ТАСС пленный украинский военнослужащий Владимир Чайковский.
Чайковский рассказал, что обучался на одном из германских полигонов, где и поработал с БМП Marder.
«Их Marder сделан под их оружие. Все эти полочки, крепления под наше оружие не подходят. Мы зашли в них (БМП — прим. ред. ) со своими автоматами, оказалось, что ничего не подходит. Все это на руках, на коленях, на себе. Автомат Калашникова там не становится никак.», — сказал Чайковский.
Чайковский оказался в плену на Запорожском направлении, оказавшись в окружении российских военных около села Вербовое.
Ранее сообщалось, что Российские военнослужащие на Херсонском направлении против ВСУ специальный акустический комплекс «Языковед». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак