Украинский пленный рассказал об убийствах раненых бойцов ВСУ

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Украинский военный Виталий Шкиндаль, попавший в плен к ВС РФ на Запорожском направлении, рассказал, что раненых бойцов ВСУ не эвакуируют с поля боя, а некоторых даже убивают, чтобы не заниматься ими.
«Говорили, что каждый день вечером будет эвакуация - "двухсотых", а "трехсотых" будут забирать. За три-четыре дня, что мы там были, ничего не было. Сутками, если кто-то подстрелит, лежат. Люди не хотят ценой своей жизни вытягивать другого человека. Все хотят жить», - передает РИА Новости слова военнопленного.
Он рассказал о ситуации, в которую сам лично попал. По его словам, он находился в блиндаже со своими сослуживцами. Один из них вышел посмотреть дорогу и его подстрелили. На месте ему оказали помощь, перевязали рану. Однако о дальнейшей его судьбе ничего не известно. Шкиндаль сомневается, что его эвакуировали и предполагает, что его могли «обнулить» свои же.
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