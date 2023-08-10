Украинский пленный заявил, что многие украинцы хотят мира с Россией

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Украинский военный Юрий Романюк, находящийся в российском плену, заявил, что многие граждане Украины не хотят воевать с Россией, также, по его словам, в стране почти не осталось мужчин, способных вести боевые действия.
Мужчина попал в плен во время боев за Старомайорск в ДНР.
Он также отметил, что многие украинцы не желают воевать с Россией, потому что не испытывают ненависти к россиянам. Также он рассказал, что на Украине почти не осталось мужчин, способных вести боевые действия. Так как многие уехали за границу, когда была возможность. Некоторые переодевались для этого в женскую одежду. Теперь Киев мобилизует стариков и инвалидов и бросает их на штурм российских позиций.
При этом он рассказал, что по украинскому ТВ говорят, что «все идет по плану». Пообщавшись в плену с донецкими военными, Романюк понял, что они защищают свою землю. Пленный также отметил хорошее отношение со стороны российских солдат.
Читайте также:
Балицкий: ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области еще напряженная
Экс-премьер Словакии Фицо: вооружение Украины не способствует разрешению конфликта
Балицкий: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны ВС РФ
«На Украине люди не хотят воевать. Люди хотят мира. С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу? Ну будут с Запада давать оружие - толку с этого? Ну будут убивать до конца», - цитирует РИА Новости пленного.
При этом он рассказал, что по украинскому ТВ говорят, что «все идет по плану». Пообщавшись в плену с донецкими военными, Романюк понял, что они защищают свою землю. Пленный также отметил хорошее отношение со стороны российских солдат.
Читайте также:
Балицкий: ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области еще напряженная
Экс-премьер Словакии Фицо: вооружение Украины не способствует разрешению конфликта
Балицкий: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны ВС РФ
Элина Позднякова