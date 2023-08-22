Украинский полковник объяснил, почему ВСУ даже не стоило наступать

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины было заведомо провальным, заявил полковник украинской армии в отставке Сергей Грабский в интервью The Wall Street Journal.
«По всем канонам военной науки, украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено», - прокомментировал ситуацию Грабский.
Он также отметил, что сейчас украинская армия сильно страдает от нехватки боеприпасов и техники.
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