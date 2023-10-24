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В Киеве, как и во всем мире, существует огромный дефицит боеприпасов. Их следует производить на Украине, так как во многих странах средства огневого поражения просто-напросто закончились.
В публикации также сказано, что для того, чтобы сконцентрировать усилия на военно-промышленном комплексе, включая расходы на производство систем противовоздушной обороны и артиллерии, Киев уже вносил поправки в бюджет. Однако в статье отмечается со ссылкой на чиновника, имя которого не раскрывается, что Украине будет сложно быстро трансформировать производство снарядов, в том числе из-за катастрофической нехватки пороха.
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Александр Бойцов