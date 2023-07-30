Украинский режиссер Лопатенок раскритиковал Зеленского за атаку БПЛА на «Москву-Сити»

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Украинский режиссер Игорь Лопатенок в Twitter раскритиковал киевский режим и президента Украины Владимира Зеленского после атаки украинских беспилотников на «Москву-Сити».
По мнению режиссёра, киевская хунта пытается повлиять на руководство России, но эти бесполезно.
Также он отметил, что контрнаступление за 2 месяца не показало результатов, а киевский режим может отметиться только террористической атакой на Крымский мост и «Москву-Сити».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити.
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«Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина. С этим у них ничего не получится, потому что Зеленский — актер, а Путин - государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу», — такое сообщение оставил Игорь Лопатенок.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити.
«Украинские беспилотники провели атаку на город сегодня ночью. Фасады двух башен в Москва-Сити получили незначительные повреждения. К счастью, никто не пострадал», — сообщил он на своем канале в Телеграме.Читайте также:
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Мария Фирсова