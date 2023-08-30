Украинский снаряд попал в крышу ТЦ в Донецке

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В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, снаряд, предварительно, попал в крышу ТЦ, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, при обстреле Петровского района произошло попадание в крышу ТЦ «Галактика», - прокомментировал ситуацию глава города.
Информации о пострадавших и разрушениях в настоящий момент нет.
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