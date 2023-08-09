Украинский снаряд повредил здание школы в Горловке

Фото: iStock/frantic00
При обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР было повреждено здание школы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
Он написал, что центр Горловки находится под обстрелами ВСУ. Один из снарядов попал во двор школы. Здание было повреждено.
Также, в Совместном центре контроля и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины, уточнили, что обстрелы Горловки проводились с 7:45 до 8:35 мск 9 августа. Всего ВСУ было выпущено пятнадцать снарядов.
Напомним, что Горловка – один из крупнейших населённых пунктов ДНР. Он находится в 50 км от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.
Читайте также:
Под украинским обстрелом монастыря в Курской области пострадал ребенок
ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области
Минобороны: Группировка «Центр» сорвала шесть атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях
Также, в Совместном центре контроля и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины, уточнили, что обстрелы Горловки проводились с 7:45 до 8:35 мск 9 августа. Всего ВСУ было выпущено пятнадцать снарядов.
Читайте также:
Под украинским обстрелом монастыря в Курской области пострадал ребенок
ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области
Минобороны: Группировка «Центр» сорвала шесть атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях
Анастасия Чинкова