Снаряд разрушил жилой дом в Донецке, под завалами остаются люди

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Снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, в результате чего здания получило значительные разрушения, об этом написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие», - прокомментировал ситуацию Кулемзин.
Он также отметил, что под завалами остаются пострадавшие.
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Евгения Парфентьева