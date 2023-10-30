Украинский солдат выступил с неожиданным заявлением о российской армии

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Украина с треском проигрывает в конфликте из-за неадекватного восприятия властями потенциала Вооруженных сил РФ, об этом заявил командир 2-го штурмового батальона Дмитрий Кухарчук в интервью YouTube-каналу «Пятый канал».
«У нас произошел слом видения реальности. Поэтому мы проигрываем. У них готовность общества намного выше, чем готовность нашего», - прокомментировал ситуацию Кухарчук.
Он также напомнил, что украинское общество в целом, изначально недооценило способности российской армии. Победу ВСУ пророчили сперва весной, потом летом, потом осенью, потом зимой, однако, обещания Зеленского об украинских военных в Крыму так и не были реализованы.
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Евгения Парфентьева