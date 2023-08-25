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Украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Одессе

25 августа 2023, 04:45

Фото: iStock/Elena_Shcherbak

В Одессе после объявления воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. По сообщениям украинского телеканала ТСН, это объясняется работой систем противовоздушной обороны.
Как пишет «Газета.ру», воздушная тревога была объявлена в 03:55 по московскому времени в четырех регионах на юго-востоке Украины, но уже спустя двадцать минут в трёх областях, включая Одесскую, её отменили. Сейчас сирены тревоги работают только в Днепропетровской области, а также в тех районах ДНР и Запорожской области, которые контролирует официальный Киев.

Ранее о взрыве в Одессе сообщило украинское издание «Думская».


Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#одесса
#украина
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Группировка «Днепр» уничтожила три лодки с украинскими диверсантами
Военнослужащие группировки «Днепр» за сутки уничтожили три лодки с диверсантами
27 августа 2023, 05:54

Фото: iStock/TebNad

Солдаты отряда «Днепр» за последние 24 часа уничтожили три скоростных лодки с диверсантами, сообщил Роман Кодрян, руководитель пресс-центра этой группировки, агентству РИА Новости.
«В районах поселений Бургунка и Садовая нашими военнослужащими были обнаружены и уничтожены три маломерных лодки и до 6 членов персонала ВСУ», - отметил офицер.
Кодрян также добавил, что в районе Токаревка, в ходе контраартиллерийских действий, были подавлены и уничтожены артиллерийские орудия типов Д-30 и 2А65, вместе с их операторами.

Кроме того, в районе Зеленовка была выявлена и уничтожена американская гаубица М777 с использованием ударных беспилотников «Ланцет».

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#вс рф
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Украинские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР
27 августа 2023, 01:18

Фото: istockphoto/Dmitri Zelenevski

За последние 24 часа территорию Донецкой Народной Республики обстреляли 71 раз, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации.
Отмечается, что Вооруженные формирования Украины использовали 241 боеприпас различного типа в ходе этих атак.

По имеющимся данным, в результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей в районах Петровском и Куйбышевском Донецка, а также в населенном пункте Евгеновка.

Обстрелам подверглись шесть населенных пунктов в республике, включая Горловку, Ясиноватую, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку и Евгеновку.

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#боеприпас
#всу
#донецк
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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку
27 августа 2023, 00:18

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины (СЦКК) заявило, что в 23:35 украинские военные осуществили обстрел, используя три кассетных снаряда калибра 155 мм, в направлении Петровского и Кировского районов Донецка.
«Зафиксировано ведение огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) в 23:35 по направлению с населенного пункта Кураховка на город Донецк (Петровский и Кировский районы). Использованы три кассетных снаряда калибра 155 мм», - уточнили в телеграм-канале представительства.=
Также отмечается, что между 23:15 и 23:30 было выпущено дополнительно 10 снарядов калибра 155 мм так называемого «натовского» стандарта по указанным районам города. Ранее, с 19:35 до 19:40, украинские военные выпустили шесть снарядов аналогичного калибра в направлении Ясиноватой.

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МО РФ: в Брянской области сбили украинский БПЛА самолетного типа
26 августа 2023, 23:50

Фото: iStock/valio84sl

В субботу Министерство обороны РФ объявило об уничтожении украинского беспилотного аппарата самолетного типа силами ПВО над Брянской областью.

«26 августа около 21:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области», — уточнили в ведомстве.
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#аппарат
#всу
#пво
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Системы ПВО сбили беспилотник в Брянской области
Богомаз: ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Брянской области
26 августа 2023, 23:19

Фото: iStock/vadimrysev

В Брянской области ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем канале в Telegram.
«Попытка атаки от украинских террористов с использованием БПЛА была пресечена в Трубчевском районе силами ПВО министерства обороны РФ. Жертв и разрушений нет», — уточнил он.
Богомаз также добавил, что сбитый дрон упал в поле, а экстренные службы уже работают на месте происшествия.

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После взрыва в Краматорске повреждены газовые сети
26 августа 2023, 21:35

Фото: iStock/RamonCast

Газовые сети повреждены в городе Краматорск после взрыва. Местных жителей призывают не пользоваться газовыми приборами. Об этом сообщила городская администрация.
В администрации отметили, что о завершении работ жителям сообщат дополнительно.

Ранее беспилотник украинских войск сбросил взрывчатку в селе Щетиновка Белгородской области, погиб мирный житель. Отмечается, что погибший мужчина находился на своëм дачном участке и косил траву, в момент того, когда упал беспилотник. Осколочные ранения, которые мужчина получил в результате взрыва, оказались несовместимы с жизнью.

Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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The Guardian: Залужный обсудил с генералами стран НАТО стратегию на 2024 год

Подоляк подтвердил участие Залужного в тайном совещании с генералами НАТО

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#всу
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Подоляк подтвердил участие Залужного в тайном совещании с генералами НАТО
26 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял участие в тайном совещании с генералами НАТО на польско-украинской границе. Об этом Подоляк сообщил в эфире телеканала «Рада».
«Вообще Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генеральных штабов наших партнеров, практически каждый день. Потому что нужно вносить коррективы относительно тактики и стратегии на фронте, вносить коррективы относительно ресурсов, какие у нас есть», — подчеркнул Подоляк.

Он также уточнил, что чаще всего Залужный проводит переговоры с США и Великобританией.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный провёл встречу с генералом США Кристофером Каволи и британским адмиралом Энтони Радакином, в ходе которой они обсудили стратегию на 2024 год. Отмечается, что «Военный совет» состоялся в «секретном месте» на границе Польши и Украины. 

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Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ поднимутся против Зеленского из-за провала на фронте

Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в селе Щетиновка Белгородской области

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#нато
#всу
#переговоры
#спецоперация
#вс рф
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The Guardian: Залужный обсудил с генералами стран НАТО стратегию на 2024 год
26 августа 2023, 21:14

Фото: iStock/alzay

Главком ВСУ Валерий Залужный провёл встречу с генералом США Кристофером Каволи и британским адмиралом Энтони Радакином, в ходе которой они обсудили стратегию на 2024 год. Об этом сообщает издание The Guardian.
Отмечается, что «Военный совет» состоялся в «секретном месте» на границе Польши и Украины. По информации издания, участники, среди которых был главком украинских войск Залужный, обсуждали, что делать при отсутствии успехов у попыток контрнаступления, а также нужна ли планам Киева «перезагрузка».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военнослужащие в скором времени могут восстать против Зеленского из-за провалов на фронте. Джонсон подчеркнул, что в рядах ВСУ зреет недовольство из-за отсутствия прогресса в ходе контрнаступления.

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#спецоперация
#украина
#совещание
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Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в селе Щетиновка Белгородской области
26 августа 2023, 20:41

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотник украинских войск сбросил взрывчатку в селе Щетиновка Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что погибший мужчина находился на своëм дачном участке и косил траву, в момент того, когда упал беспилотник. Осколочные ранения, которые мужчина получил в результате взрыва, оказались несовместимы с жизнью.

Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что при обстреле ВСУ в посёлке нарушено энергоснабжение. Украинские войска обстреляли село Кирилловка в Брянской области. 

Никто из местных жителей не пострадал. В результате обстрела повреждения получили четыре жилых дома. Частично нарушено энергоснабжение.

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#беспилотник
#погибший
#мужчина
#сво
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