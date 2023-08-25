Украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Одессе

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В Одессе после объявления воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. По сообщениям украинского телеканала ТСН, это объясняется работой систем противовоздушной обороны.
Как пишет «Газета.ру», воздушная тревога была объявлена в 03:55 по московскому времени в четырех регионах на юго-востоке Украины, но уже спустя двадцать минут в трёх областях, включая Одесскую, её отменили. Сейчас сирены тревоги работают только в Днепропетровской области, а также в тех районах ДНР и Запорожской области, которые контролирует официальный Киев.
Ранее о взрыве в Одессе сообщило украинское издание «Думская».
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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