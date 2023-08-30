Украинский вертолет случайно открыл огонь по своим

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Офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что украинский вертолет не долетел до российских позиций и открыл огонь по подразделениям ВСУ. Об этом он рассказал изданию РИА Новости.
Якимин сообщил, что ВС РФ удалось отразить две атаки ВСУ при поддержке артиллерии и танков. Бои шли на рубеже Копанки-Новосергеевка. Отразили атаку противника бойцы подразделения «Запад», которые находятся на передовых позициях на указанном направлении.
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Анастасия Крестьянова