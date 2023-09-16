Украинский военком раскрыл потери ВСУ

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Исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата, подполковник Виталий Бережной поделился информацией о потерях, которые понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ). В ходе беседы с интернет-изданием «Полтавщина», он выразил свою озабоченность по поводу убыли личного состава украинской армии и предостерег от серьезных потерь.
В контексте будущих событий Виталий Бережной также сообщил, что в Полтавской области скоро будет сформирована «большая механизированная бригада» и призвал депутатов активно поддерживать этот процесс.
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Артем Кузьмин