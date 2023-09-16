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Украинский военком раскрыл потери ВСУ

Полтавский военком Бережной заявил о потере 90% личного состава ВСУ за год
16 сентября 2023, 02:08
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата, подполковник Виталий Бережной поделился информацией о потерях, которые понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ). В ходе беседы с интернет-изданием «Полтавщина», он выразил свою озабоченность по поводу убыли личного состава украинской армии и предостерег от серьезных потерь.

Виталий Бережной также высказал предложение об установке участков для уведомления о военной службе в различных микрорайонах Полтавы. По его мнению, на этих площадках должны присутствовать представители местных властей, чтобы оказывать помощь в определении наличия военнообязанных граждан.

В контексте будущих событий Виталий Бережной также сообщил, что в Полтавской области скоро будет сформирована «большая механизированная бригада» и призвал депутатов активно поддерживать этот процесс.

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Российский боец пустил в ВСУ последний патрон и сбежал из плена по минному полю
URA.RU: боец ЦВО сбежал из плена по минному полю, пустив в ВСУ последний патрон
16 сентября 2023, 01:47

Фото: istockphoto.com/zabelin

Согласно рассказу одного из военнослужащих, вернувшегося со специальной военной операции, российский боец из Центрального военного округа (ЦВО) сумел освободиться из плена у Вооруженных сил Украины (ВСУ), пустив в их сторону последний патрон через минное поле. События развернулись следующим образом.
Группа солдат отправилась на разведывательную миссию, и в ходе её выполнения одного из них взяли в плен украинские военные. Враги потребовали, чтобы российский боец сдал своё оружие. Солдат из России отдал магазин и начал разгружать автомат, при этом в оружии оставался всего один патрон. Он прикинулся, что разряжает своё оружие, а затем направил выстрел в сторону своих преследователей.

После этого смельчак решился на отчаянное бегство по минному полю и смог вернуться к своим позициям целым и невредимым. Один из военнослужащих, вернувшихся с операции, назвал этого бойца «сорви-головой» и сравнил с уральским Рэмбо.

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Названы расходы Украины на оборону в 2024 году
Шмыгаль: власти Украины выделят на оборону в 2024 году более 1,5 трлн гривен
16 сентября 2023, 00:56

Фото: iStock/alzay

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о планах правительства выделить более 1,5 триллиона гривен на оборону в бюджете страны на 2024 год. Эти средства будут направлены на обеспечение оборонного сектора и оборону страны.
По данным утвержденного проекта государственного бюджета, на оборонные нужды запланировано выделить 1,685 триллиона гривен. Это на 113 миллиардов гривен больше, чем в предыдущем бюджете на 2022 год.

Кроме того, в рамках общего бюджета будут выделены средства на социальную сферу, образование и медицину, которые составят 850 миллиардов гривен.

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#удар
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В Харьковской области российский дрон уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ
15 сентября 2023, 21:53

Фото: iStock/vadimrysev

Российский беспилотник уничтожил разведывательный дрон ВСУ, об этом рассказал боец разведгруппы «Ночные охотники» в интервью «РИА Новости».
«Сбили нашим дроном беспилотник противника», - прокомментировал ситуацию российский военнослужащий. 

По его словам, это произошло на Купянском направлении в Харьковской области, где он вместе с группой выполнял боевое задание. 

Ранее киевский политолог Вадим Карасев заявил, что Вооруженные силы Украины вынуждены были прервать контрнаступление, потому что более чем за три месяца оно не дало никакого результата. Он также отметил, что такие операции должны давать результаты в течении месяца, в противном случае – их можно считать провальными. 

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ВВС Украины фактически признали, что нанесли удар по Крыму западным оружием
ВВС Украины фактически признали, что нанесли удар по Крыму западными ракетами
15 сентября 2023, 21:25

Фото: iStock/alzay

Командующий ВС украинских войск Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар «не на гражданском объекте», был нанесен ВСУ при использовании западных ракет. Об этом Олещук написал в своем телеграм-канале.
Олещук подчеркнул, что британские «Storm Shadow» и французские «Scalp» «работают прекрасно».

Ранее Олещук заявил, что ракетный удар по Крыму был нанесен с помощью украинской авиации. Он также заявил, что подобные атаки будут продолжаться. Отметим, что украинская авиация может наносить подобные удары только с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. 

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#всу
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#спецоперация
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Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР вблизи линии фронта
15 сентября 2023, 21:12

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по поручению президента России Владимира Путина посетил полигон подготовки контрактников, который расположен в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения. Об этом РИА Новости сообщил его помощник Олег Осипов.
Отмечается, что Медведев ознакомился с ходом обучения и условиями службы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации на Украине. 

Напомним, Путин заявил, что все мужчины, которые записываются добровольцами в СВО, исходят из патриотических соображений. Путин отметил, что это вызывает уважение. 

Российский лидер также подписал указ, согласно которому, добровольцы СВО и участники теробороны будут приносить присягу перед государственным российским флагом. 

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Зеленский шокировал американского журналиста своим решением
Журналиста из США Никсона шокировало решение Киева отправить ВСУ на минные поля
15 сентября 2023, 20:43

Фото: iStock/JARAMA

Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что украинское правительство — одно из худших в мире, так как оно отправило собственных граждан погибать на минных полях.
Никсон отметил, что Зеленский согласился продать Украину крупным западным корпорациям. Он также добавил, что все экономические эксперименты, проводимые странами Запада на территории Украины, в дальнейшем перенесут и на американскую почву.

«Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: «Вон там минное поле, ступайте туда»? Это не правительство», — заявил журналист.

Напомним, ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ, которые отправили российских пленных солдат на минные поля, подлежат уничтожению. 

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Клинцевич: «ВСУ используют нацистские методики»
15 сентября 2023, 20:01

Фото: istockphoto.com/zabelin

Председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что украинские войска, используя для разминирования полей пленных, применяют нацистские методики.
«В том случае, если точно установлено, что на одном из направлений, где стоят противопехотные мины, украинские солдаты пустили на «поля» пленных, чтобы те ценой своей жизни их «разминировали», то можно с полной ответственностью заявить, что ВСУ используют нацистские методики. Это стопроцентное военное преступление, за которое мы должны жестоко покарать всех, кто к нему причастен», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Клинцевич.

Член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Левон Арзанов отметил, что данный инцидент, если он является правдой, точно иллюстрирует всю суть ВСУ.

«Регулярная армия так не может обращаться с военнопленными и вообще цивилизованное общество. Есть определенные международные конвенции по военнопленным. И, если этот факт подтвердится, то здесь украинская сторона нарушает международные конвенции по обращению с военнопленными, которых, кстати, Россия придерживается», — отметил в беседе с Pravda.Ru Арзанов.

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#солдаты
#всу
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На Украине объяснили, почему контрнаступление можно считать провальным
Киевский политолог Карасев назвал продолжение контрнаступления ВСУ бессмысленным
15 сентября 2023, 19:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины вынуждены были прервать контрнаступление, потому что более чем за три месяца оно не дало никакого результата, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью для YouTube-канала Politeka.
«Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие контрнаступления, такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат. Если они не дали за месяц, — все, не будет больше. Потому проводится в режиме уже тактического — не оперативно-стратегического контрнаступления, а чисто тактически», - прокомментировал ситуацию Карасев. 

Ранее британские аналитики выяснили причину, по которой Вооруженные силы Украины провалили контрнаступление. По мнению западных экспертов, Вооруженные силы Украины были совершенно не готовы к ведению боевых действий. По последним данным они потеряли пятую часть вооружений, поставленных Киеву странами НАТО. Именно поэтому в настоящий момент контрнаступление ВСУ приостановлено. Киев планирует пересмотреть свою военную стратегию.

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#сво
#контрнаступление
#украина
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Два жителя Долгопрудного отправились служить по контракту
15 сентября 2023, 18:05

Фото: администрация Долгопрудного

В администрации городского округа Долгопрудный проводили на службу двух жителей муниципалитета, заключивших контракт с Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Решение пойти в армию приняли сотрудники одного из городских предприятий. Поблагодарили их за этот выбор, замглавы администрации Долгопрудного Павел Сибрасов и председатель городского Совета депутатов Дмитрий Балабанов, обратились к ним с напутствием.
«Вы настоящие граждане своей страны. Чем больше таких парней, тем ближе победа. Желаем вам отличной службы и скорейшего возвращения», – сказал Балабанов.
В ответ долгопрудненцы пообещали служить честно и ответственно. Сейчас они проходят обучение военному делу, необходимое перед отправкой в зону СВО.  Набор военнослужащих по контракту в Долгопрудном продолжается. 

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