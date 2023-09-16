Украинский военком раскрыл потери ВСУ

Командующий ВС украинских войск Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар «не на гражданском объекте», был нанесен ВСУ при использовании западных ракет. Об этом Олещук написал в своем телеграм-канале.