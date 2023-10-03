Украинский военный, перешедший на сторону РФ, рассказал о зверствах ВСУ

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Украинский военнослужащий Максим Доценко рассказал, перешедший на сторону России, рассказал, какие зверства творили его бывшие сослуживцы, в интервью «РИА Новости».
«В Харьковской области люди ВСУ, они были в нетрезвом состоянии пришли в обычный дом за мужчиной, они хотели его забрать на войну. Его женщина начала высказывать свои недовольства. Они застрелили женщину, застрелили мужчину. Там еще был ребенок. Я не знаю, что с ребенком случилось», - прокомментировал ситуацию Доценко.
Ранее другой украинский военнослужащий застрелил двух своих сослуживцев. Инцидент произошел в Киеве около 01:30 на улице Лаврская. По информации источника, нападавший попытался скрыться, но через 2 часа был задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Евгения Парфентьева