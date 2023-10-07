Украинский военный раскрыл правду о силе российской армии

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Российская армия мощна, и не стоит недооценивать её силу. Об этом в интервью изданию New voice of Ukraine заявил боец ВСУ Александр Солонько.
Он отметил, что в украинской прессе дают неверную информацию о российской армии. По сообщениям местных журналистов, ВС РФ бесполезны и неопытны, однако это не так, поскольку они пресекают все попытки ВСУ начать масштабные боевые действия.
Также он отметил, что российская армия имеет превосходство и в воздухе. Беспилотники «Орлан» становятся преградой для ВСУ и постоянно создают для них угрозу.
Солонько добавил, что украинские военные не могут спрятаться от российских солдат даже ночью, поскольку они замечают каждое движение. Это создаёт помеху для переброски сил и средств ВСУ.
В заключение он отметил, что российские военные мастерски продумывают стратегию своих действий и выполняют всё согласно ранее продуманному плану.
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Также он отметил, что российская армия имеет превосходство и в воздухе. Беспилотники «Орлан» становятся преградой для ВСУ и постоянно создают для них угрозу.
В заключение он отметил, что российские военные мастерски продумывают стратегию своих действий и выполняют всё согласно ранее продуманному плану.
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Анастасия Чинкова