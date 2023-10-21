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Украинский военный рассказал об обучении у американских инструкторов

21 октября 2023, 10:01
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Военные Вооруженных сил Украины в Германии проходят обучение у американских инструкторов.
О подробностях подготовки сообщил военный Александр Лыска, которого взяли в плен на запорожском направлении, пишет РИА Новости.

После Житомира он был отправлен проходить военную подготовку в Германии. С его слов, там не было ничего особенного. Мужчина рассказывает, что обучение проводили американские инструкторы, но он не знал их званий и имен.

«Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии – тактическая медицина, стрельба… Все то же самое, что и здесь», — рассказал Лыска.
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#всу
#украина
#сво
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Военные обозреватели Кофман и Эванс прогнозируют тяжёлый год для Украины
21 октября 2023, 08:04

Фото: istock / undefined undefined

Военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте портала War on the Rocks прогнозировали тяжёлый год для Украины.
2024 год может оказаться крайне сложным для Украины из-за роста военного производства в РФ и смены внешнеполитических приоритетов Америки.
 
«Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды», —считает Кофман.
Эванс обращает внимание на смену внешнеполитических приоритетов Белого дома. Это может привести к снижению поддержки Киева. По его словам, США переключили внимание на Израиль и требование Республиканской партии обратить внимание на противостоянии с Китаем.
 
«В долгосрочной перспективе Украину ждет печальная картина», — считает Эванс.
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#всу
#сво
#украина
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Савчук: Войска группировки «Центр» за одни сутки поразили около 130 целей ВСУ
21 октября 2023, 06:50

Фото: iStock/Sergii_Zysko

Войска группировки «Центр» Вооружённых сил РФ всего лишь за одни минувшие сутки поразили около 130 целей Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении специальной военной операции. Потери противника при этом составили минимум 255 человек, сообщил в разговоре с ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Огнем артиллерии, а также ударами штурмовой и армейской авиации «Центра» оказались поражены подразделения 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

При этом, по словам Савчука, «в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#сво
#вооружённые силы рф
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Newsweek: Контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом
21 октября 2023, 04:25

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) можно признать безуспешным — его цели не достигнуты, а начинающийся в скором времени сезон дождей и непогоды еще сильнее ухудшит положение украинских войск. Таким мнением поделились в журнале Newsweek.
«Боюсь, теперь нам придется признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных и важных территориальных успехов», — цитирует издание слова Фредерика Мертенса, стратегического аналитика Гаагского центра исследований безопасности.

Адаптироваться же у украинских военнослужащих не выходит. Даже новая крупная поставка военной помощи от США не сможет изменить перевес сил, который сейчас не склоняется в пользу Украины, считает Newsweek.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в материале для Responsible Statecraft заявил о том, что Украина не сможет одержать победу над Россией даже с огромной помощью Запада, «независимо от того, сколько денег выделит конгресс, сколько танков мы предоставим или сколько артиллерийских снарядов мы произведем».

Он также обратил внимание на то, что после провала украинского контрнаступления у сторонников киевского режима не осталось сомнений в том, что ВСУ не способны добиться каких-то успехов. При этом, американские власти не знают, как закончить конфликт на Украине.

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#всу
#украина
#сво
#контрнаступление
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В Кривом Роге слышны взрывы
20 октября 2023, 19:09

Фото: istockphoto.com/Krzysztof Winnik

Украинские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Кривом Роге.
Как передают «Известия», также была объявлена воздушная тревога в нескольких регионах Украины, а именно в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

При этом, информация о взрывах не была подтверждена Минобороны РФ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что загранотряд группировки войск «Днепр» расстрелял своих же военных за то, что те отказались выполнять задание по форсированию Днепра. По его словам, 20 октября на правом берегу Днепра в районе сёл Ивановка и Новотягинка заградотряд из национальной гвардии и иностранных наёмников расстрелял украинских солдат, которые не захотели форсировать Днепр.

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#воздушная украина
#спецоперация
#россия
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Сальдо: заградотряд расстрелял солдат ВСУ за отказ форсировать Днепр
20 октября 2023, 18:42

Фото: iStock/Olena_Z

Загранотряд группировки войск «Днепр» расстрелял своих же военных за то, что те отказались выполнять задание по форсированию Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Простых украинских солдат толпами гонят на убой, используя как пушечное мясо. За их спинами прячутся наёмники, неонацисты и националисты. Этих немного, но киевский режим дал им право убивать тех, кто не хочет выполнять самоубийственные приказы», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что 20 октября на правом берегу Днепра в районе сёл Ивановка и Новотягинка заградотряд из национальной гвардии и иностранных наёмников расстрелял украинских солдат, которые не захотели форсировать Днепр.

Сальдо также сообщил, что в минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10 — 15 ракет, в том числе — переделанных С200.

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#всу
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Минобороны: ВС РФ ударами ракет и дронов уничтожили части «Азова»* и наемников
20 октября 2023, 18:10

Фото: istockphoto/MHJ Hoek Beheer BV

Российские войска при помощи комбинированных ударов ракет и беспилотников нанесли огневое поражение подразделениям батальона «Азов»*. Также были уничтожены группы иностранных инструкторов и наемников.
По сообщению министерства обороны России, в период с 14 по 20 октября Вооруженные силы РФ нанесли четыре комбинированных удара с использованием высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов по украинским складам ракетно-артиллерийских вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), производственным цехам предприятий, выпускающих оружие, боеприпасы и боевую технику, а также по скоплениям живой силы противника.

Как отмечает российское оборонное ведомство, в результате этих атак был уничтожен склад хранения безэкипажных катеров (морских дронов), цех по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская по сборке оперативно-тактических ракет, а также подразделения батальона «Азов»* и иностранных инструкторов и наемников.

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#минобороны
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Минобороны: ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ
20 октября 2023, 17:58

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

За минувшую неделю российские военные нанесли по объектам ВСУ четыре массированных удара. Уничтожен украинский склад безэкипажных катеров, а также склады с артиллерий и горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что с 14 по 20 октября, под массированные удары высокоточным оружием и беспилотниками ВС РФ попали склады ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением и горюче-смазочными материалами. Также уничтожены производственные цеха предприятий, которые занимаются выпуском вооружения и военной техники для ВСУ.
 
«В результате ударов уничтожены: склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования «Азов», иностранных инструкторов и наемников», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Ранее в Минобороны также заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили семь украинских истребителей МиГ-29.

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#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
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ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации села Вербовое в Запорожье
Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации в Запорожской области
20 октября 2023, 17:25

Фото: iStock/alexmak72427

Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию администрации в селе Вербовое Запорожской области. Оно полностью разрушено. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по селу Вербовое Пологовского района. Снаряд попал в здание администрации Вербовского сельского совета», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, здание полностью разрушено и восстановлению не подлежит. Он также подчеркнул, что при ударе, по счастливой случайности, никто не пострадал.

Ранее пленный танкист Игорь Галинка, служивший в 14-й механизированной бригаде ВСУ заявил, что большинство украинских военных, которые атакуют позиции ВС РФ на запорожском направлении, гибнут, единственный шанс остаться в живых – сдаться в плен российским силам. 
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Interia: ВСУ не смогут противостоять российской ТОС-2 «Тосочка»
20 октября 2023, 16:37

Фото: iStock/Andrey Rykov

Применение российскими войсками тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне специальной операции стало плохой новостью для ВСУ. Об этом сообщает польское онлайн-издание Interia.
«Залп из этого оружия способен за считанные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия. Мы имеем дело с тяжелой огнеметной системой, которая может стрелять страшными термобарическими снарядами», — говорится в материале издания.

Автор объяснил, что термобарическая бомба разрушает цель из-за своей высокой температуры и избыточного давления. А ударная волна может проникать в здание, и убить тех, кто там спрятался.

ТОС-2 превзошел своего предшественника ТОС-1. Новая огнеметная система оснащена бронированной кабиной и мощным двигателем, который позволяет машине двигаться со скоростью до 100 км в час. Кроме того, дальность запуска ракет увеличена с трех до 15 км. Также в комплекс стоит на колесном шасси автомобиля «Урал» и имеет повышенную проходимость.

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