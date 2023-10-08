Украинский военнопленный назвал самое страшное российское оружие

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Военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко, попавший в плен под Артемовском, сам не попадал под обстрел «Солнцепеками». Но он видел результаты их работы, а потому считает это оружие самым страшным из имеющегося в распоряжении российских войск.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа нанесли огневое поражение опорным пунктам и укреплениям ВСУ в лесном массиве на Купянском направлении.
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Александр Бойцов