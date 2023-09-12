Украинским беженцам в Ирландии пришли фейковые письма о службе в ВСУ

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Нескольким украинским беженцам, находящимся в Ирландии, были доставлены фальшивые письма, которые якобы отправлены от имени министерства юстиции Ирландии. В этих поддельных сообщениях говорилось о необходимости их возвращения на Украину с целью службы в Вооруженных Силах Украины (ВСУ), говорится в статье газеты Irish Times.
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