Украинским госпиталям не хватает медикаментов

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Украинским госпиталям в Запорожье не хватает медикаментов.
О сложной ситуации пишет издание Politico. Один из хирургов пожаловался, что в госпиталях очень много раненых.
В публикации сказано, что украинские власти не поставляют в госпитали нужные объёмы необходимых ресурсов, а зарубежные пожертвования сократились.
Ранее сообщалось, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать с Украины из-за решения властей, которое обязывает их встать на воинский учет. За последние две недели в стране уволились несколько тысяч фармацевтов, особенно на западе Украины.
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«Нам нужна постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно», —сказал медик корреспонденту Politico.
Ранее сообщалось, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать с Украины из-за решения властей, которое обязывает их встать на воинский учет. За последние две недели в стране уволились несколько тысяч фармацевтов, особенно на западе Украины.
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Мария Фирсова