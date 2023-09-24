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Украинским госпиталям не хватает медикаментов

24 сентября 2023, 11:10
Фото:istockphoto/Sergei Ginak

Фото:istockphoto/Sergei Ginak

Украинским госпиталям в Запорожье не хватает медикаментов.
О сложной ситуации пишет издание Politico. Один из хирургов пожаловался, что в госпиталях очень много раненых.
«Нам нужна постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно», —сказал медик корреспонденту Politico.

В публикации сказано, что украинские власти не поставляют в госпитали нужные объёмы необходимых ресурсов, а зарубежные пожертвования сократились.

Ранее сообщалось, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать с Украины из-за решения властей, которое обязывает их встать на воинский учет. За последние две недели в стране уволились несколько тысяч фармацевтов, особенно на западе Украины.

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#украина
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#лекарства
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СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине
Forbes: российские военные вывели из строя редкие шведские танки Strv 122 ВСУ
24 сентября 2023, 11:16

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ вывели из строя два редких танка Strv 122, переданных Швецией украинским войска. Об этом сообщает Forbes.
Сообщается, что российские войска атаковали бронетехнике с помощью БПЛА. По мнению авторов материала, ВСУ лишились пятой части своих лучших шведских танков и не могут получить замену.

Отмечается, что украинским солдат будет трудно починить подбитые танки.

Напомним, ранее командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда» сообщил, что разведчики ВС РФ уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем.

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#всу
#вс рф
#солдат
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Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске
Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал административное здание в центре Курска
24 сентября 2023, 10:34

Фото: сайт Кремля

Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Центральном округе в Курске. Об этом Старовойт написал в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, незначительные повреждения получила крыша здания. Отмечается, что сотрудники спецслужб выехали на место происшествия.

Информация о пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские вооруженные силы выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по городу Ясиноватая. Кроме того, в 00:05 и 01:00 украинские войска обстреляли районы Куйбышевского и Киевского в Донецке, выпустив в общей сложности четыре снаряда того же калибра.

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#происшествия
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#всу
#беспилотник
#бпла
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Разведчика шокировали слова Зеленского в ООН
Экс-разведчик Риттер: формула мира Зеленского абсурдна
24 сентября 2023, 10:26

Фото: iStock/alzay

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что «формула мира», к которой украинский лидер Владимир Зеленский пытался в очередной раз привлечь внимание в рамках своего выступления в Совбезе ООН, полностью абсурдна. Об этом Риттер сообщил в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show.
По мнению бывшего разведчика, требование вернуться к границам 1991 года – это идея Белого дома, которой вторит Зеленский. Он отметил, что Вашингтон своими санкциями пытался нанести экономический и политический урон РФ, чтобы вынудить ее исполнить данное требование.

Однако, как считает Риттер, этого не произойдет. 

Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Украину ожидает дефицит стекла
24 сентября 2023, 08:47

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Дефицит стекла на Украине связывают с прекращением импорта из России и Белоруссии.
На Украине вероятен дефицит стекла. Сейчас в стране наблюдается значительное падение спроса, а также нехватка рабочих рук, пишет «Forbes Украина». В публикации сказано, что оконщики работают на 60–70% своих мощностей.
 
«Дело в том, что на период до начала спецоперации более 75% стекла импортировали из России и Белоруссии».
Из-за дефицита стекла растут цены. По сравнению с 2021 годом, стоимость стекла взлетела на 80%. Ранее на долю Белоруссии приходилось примерно треть поставок. Теперь же в экспорте возросла роль Польши.

Ранее сообщалось, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать с Украины из-за решения властей, котрое обязывает их встать на воинский учет. Только лишь за последние две недели в стране уволились несколько тысяч фармацевтов, особенно на западе Украины.

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#украина
#сво
#производство
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Развожаев рассказал о чуде с иконой из атакованного ВСУ штаба ЧФ
Развожаев: при атаке на штаб Черноморского флота чудом уцелела икона Ушакова
24 сентября 2023, 06:59

Фото: сайт Кремля

В штабе Черноморского флота в Севастополе, который был атакован украинскими войсками, была обнаружена деревянная икона, изображающая святого Федора Ушакова, русского флотоводца, причисленного к лику святых. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Федор Ушаков никогда не терпел поражения в сражениях. Сегодня он продолжает защищать Севастополь и придает уверенность в нашей новой победе. Эта икона из штаба Черноморского флота. Несколько дней назад, после атаки Вооруженных сил Украины, деревянная рама сгорела, но образ святого Федора на деревянной поверхности остался невредим», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Икона Ушакова сопровождается надписью: «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России».

Губернатор также сообщил, что он предложит организовать 15 октября, в день памяти Федора Ушакова, крестный ход с этой чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

Федор Федорович Ушаков был выдающимся русским флотоводцем, командовал Черноморским флотом с 1790 по 1798 год. Он одержал победу в пяти крупных морских сражениях и не потерпел ни одного поражения. В 2001 году Федор Ушаков был причислен к лику святых как праведный воин.

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#telegram
#севастополь
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Экипажи российских вертолетов Ка-52 и Ми-28 пресекли переброску сил ВСУ
Минобороны России: экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 пресекли переброску сил ВСУ
24 сентября 2023, 05:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

Экипажи вертолетов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) предотвратили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) напасть на позиции российских войск на направлении в Запорожье. Об этом сообщает информационное издание «Известия», ссылаясь на информацию от Министерства обороны Российской Федерации.
Как рассказал командир одного из экипажей с позывным «Спартак», разведывательные данные выявили скопление и перемещение дополнительных вооруженных сил противника, состоящих из до 30 человек. Российские военные атакуют легкую бронированную технику, такую как пикапы, БТР и БМП. Он также подчеркнул, что результаты скоро будут заметны, поскольку ресурсы и запасы противника не безграничны.

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#всу
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Ясиноватой три кассетных снаряда «натовского» калибра
24 сентября 2023, 03:34

Фото: iStock/Roman Novitskii

В ночь на воскресенье украинские вооруженные силы выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по городу Ясиноватая, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины по направлению: населенный пункт Семёновка — населенный пункт Ясиноватая. Было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетных)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 00:05 и 01:00 украинские войска обстреляли районы Куйбышевского и Киевского в Донецке, выпустив в общей сложности четыре снаряда того же калибра.

Ясиноватая находится приблизительно в 25 километрах к северу от Донецка и является домом для крупнейшей железнодорожной станции в бывшем СССР.

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#новости
#нато
#обстрел
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Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 85 боеприпасов
24 сентября 2023, 02:23

Фото: istock / Ivan Murauyou

За последние 24 часа украинские вооруженные силы 30 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 85 снарядов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов, используя артиллерию калибром 155 миллиметров и ракеты AGM-88 HARM. В горловском районе зафиксировано восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров, включая снаряды с кассетными боевыми частями. На ясиноватском направлении зафиксированы два обстрела из артиллерии калибра 155 миллиметров.

По данным представительства, обстрелами были затронуты пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики: Горловка, Озеряновка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.

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Папа Римский назвал один из факторов украинского конфликта
Папа Римский назвал продажу оружия одним из факторов конфликта на Украине
24 сентября 2023, 01:39

Фото: istockphoto.com/uzhursky

Папа Римский Франциск отметил, что конфликт на Украине имеет не только российско-украинский аспект, но также связан с вопросами поставок и продажи оружия. В ходе беседы с журналистами на борту самолета по возвращении из Марселя, понтифик выразил свою озабоченность этой ситуацией, сообщает Vatican News.
Он цитировал высказывание экономиста о том, что в настоящее время наибольший доход приносят инвестиции в оружейные фабрики. Папа Франциск также назвал украинцев «народом-мучеником» и подчеркнул, что они сталкиваются с мученической историей, которая заставляет людей страдать, сравнивая это с эпохой Сталина.

Он выразил надежду на помощь урегулированию ситуации на Украине и выразил тревогу по поводу некоторых стран, которые могут ограничивать поставки оружия, что, по его мнению, может усугубить страдания украинского народа.

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