Украинский БПЛА убил 14-летнюю девочку в Крыму во время прогулки

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Девочка, погибшая от удара беспилотника ВСУ, гуляла с подружкой в момент взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, погибшая 14-летняя Ира гуляла с подружкой в посёлке Раздольное в Крыму. Беспилотник ударил, когда она проходила мимо магазина. В момент взрыва в здании выбило окна, и девочка получила осколочные ранения брюшной полости и головы.
С множественными травмами ее отвезли в медицинское учреждение около пяти утра, где врачи пытались её реанимировать, однако им это не удалось. Ребенок скончался.
Утром 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток.
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С множественными травмами ее отвезли в медицинское учреждение около пяти утра, где врачи пытались её реанимировать, однако им это не удалось. Ребенок скончался.
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Элина Позднякова