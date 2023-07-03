Украинский генерал Сырский опасается наступления России на Часов Яр

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Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что по-прежнему сохраняется угроза наступления российских сил на Часов Яр, который находится западнее Артемовска.
«Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно горячо. Обе стороны пытаются перехватить инициативу, чтобы переломить ситуацию в свою пользу», - рассказал Сырский в интервью «Украинской Правде».
По его словам, ситуация на Артемовском направлении достаточно напряженная и развивается очень динамично. Он также рассказал, что российская армия одновременно строит глубокую эшелонированную линию обороны, которая на некоторых направлениях достигает трех рядов.
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