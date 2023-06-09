Украинский генерал заявил о провале контрнаступления ВСУ

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«Очень важно понимать, что нам для наступления все-таки была необходима мощная поддержка с воздуха, мы надеялись получить F-16, но нам ничего не передали. По этой причине я бы на месте военного руководства пока отменил бы все действия», - прокомментировал ситуацию Кривонос.
Напомним, на Ореховском направлении в Запорожской области столбом стоит пламя – это горит прибывшая на Украину техника НАТО. По информации СМИ, российские войска уничтожили немецкий танк Leopard 2A6, американские БМП Bradley и польский БРЭМ.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава РФ Владимир Путин заявил, что наступление Вооруженных сил Украины уже началось.