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Давид говорит, что ВСУ проводят систематическую подготовку своих солдат к распознаванию нарукавных знаков и других знаков отличия, используемых в армиях стран НАТО. Он добавил, что встречался с иностранными военными в районе, где проводилась специальная военная операция.
«Я думаю, это были военные из Польши и США. Они напрямую руководили нашими войсками», — заявил Давид.Он также упомянул, что эти иностранные военные служили в ролях сержантов и офицеров. Кроме того, Давид отметил, что иностранные военные ведут себя более дерзко на учениях.
«Мы должны были ждать их... Ждать, пока они закончат стрелять, а затем мы могли начать», — описал он ситуацию на учебном полигоне.По словам украинского солдата, в современных ВСУ иностранным военным уделяется больше внимания.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска альянса могут принять непосредственное участие в вооруженном конфликте на территории Украины.