Украинский пленный рассказал, почему решил сдаться в плен ВС РФ

Солдат ВСУ пожаловался на наплевательское отношение со стороны командиров и несвежую пищу
Солдат ВС Украины, пожелавший сохранить анонимность, пожаловался на наплевательское отношение к бойцам со стороны старших командиров и рассказал, почему сдался в плен. Об этом пишут «Известия».
Он добавил, что проблемы были и с обеспечением продовольствия, так как еда для военнослужащих украинской армии была далеко не первой свежести.
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«Пока мы находились на своих позициях, нас каждые часа два-три обстреливали. Могли не спать дня два. Связи особо не было. Обмундирования тоже. Было страшно. А наше «смелое» руководство за все время моего нахождения на разных позициях прохлаждалось в квартирах Херсона», — цитирует издание слова украинского военного.
«Мне такое наплевательское отношение надоело, я хочу жить, а не выживать. Поэтому мы с Николаем решили сдаться в плен и подтянули еще одного нашего товарища, но решение было нелегким», — поделился военнопленный.
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Диана Аванесян