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«Завезли во Францию, город или посёлок Сиссон, где-то 180 километров от Парижа. Водили под конвоем, сзади конвой, спереди конвой. Подай, не мешай, вот такие вещи говорили. Нас там ничему толком не учили. Медицина там была. Раз позволили пострелять, да и то холостыми патронами», - прокомментировал ситуацию Оранюк.
После, в зоне боевых действий, Оранюку выдали сломанный автомат, который работал через раз. Питанием снабжали раз в день, а иногда и раз в два дня. Порой просто приносили воду, без какой-либо еды, пожаловался украинец.
Напомним, в Минобороны РФ рассказали, как западные психологи внушали бойцам Вооруженных сил Украины ненависть к русскому народу и желание убивать русских солдат. В ведомстве такую информацию получили от пленных солдат ВСУ. Они признались, что психологи-инструкторы из Германии, Словении и других стран НАТО проводили с ними психологические тренировки, внушая украинцам желание убивать русских, а также убеждая их в слабости армии РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил контрнаступление Вооруженных сил Украины с провальным голливудским блокбастером. Джонсон также подчеркнул, что украинское наступление не было стратегически продуманной военной операцией, а лишь политическим ходом Владимира Зеленского.