Украинский военнопленный раскрыл правду о западной технике

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk
Минобороны РФ опубликовало видеоролик, на котором украинский военнопленный Юрий Пайда рассказывает о реальной обстановке на линии боевого соприкосновения со стороны ВСУ, сообщает «РИА Новости».
«Питания не было. Эвакуации тоже не было. Оружие - как бы оно есть, но на передовых его нет. Техника - то же самое. Она есть, приезжает из Европы, а где мы, её нет. Нас кинули на передок, ни поддержки... я уже в плену», - прокомментировал ситуацию Пайда.
Пленный рассказал об общем настроении усталости в рядах украинских военных. По его словам, командование их совершенно не ценит, а просто отправляет на убой, как мясо.
«Им главное деньги, а не люди», - подытожил пленный.
Читайте также:
Рогов: На ЗАЭС готовы к провокациям со стороны ВСУ
Украинские бойцы боятся ездить на Leopard
В ДНР украинский снаряд угодил в автобус с мирными жителями
Евгения Парфентьева