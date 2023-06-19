Украинский военнопленный рассказал об агитации католического священника в ВСУ

Украинский пленный Артем заявил, что среди новобранцев в ВС Украины агитировал католический священник
Украинский военнопленный Артем рассказал, что среди украинских новобранцев на учебном полигоне проводил агитационную работу католический священник, при этом к мобилизованным не приводили православных или других священнослужителей. Об этом пишет РИА Новости.
Артем отметил, что православных священников к военнослужащим ВСУ не приводили. Он решил, что священник был католический, потому что раздаваемые им фишечки были от католической церкви.
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«К нам на полигон приезжал один раз католический священник. По желанию раздавал крестики и пластмассовые фишечки верующим. Проводил беседы по желанию, кто хотел. Кто не хотел — он просто рассказывал про Бога или что-то такое», — цитирует агентство слова собеседника.
«Там на английском было написано», — добавил военнопленный.
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Диана Аванесян