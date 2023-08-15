Украинское издание опубликовало видео с подбитыми танками Leopard

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Украинские военнослужащие разместили в сети видео с подбитыми танками Leopard, кадры публикует у себя издание «Страна».
«Военнослужащие ВСУ едут по грунтовой дороге, на обочинах которой находятся два поврежденных немецких танка «Леопард»», - прокомментировали видео в издании.
Военные едут на танках, однако, по какой именно местности они передвигаются – остается неизвестным.
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Евгения Парфентьева