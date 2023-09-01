Украинское командование намеренно бросает бойцов в «мясные штурмы»

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Командование ВСУ намеренно бросает своих бойцов в бессмысленные и заведомо проигрышные атаки, заявили в Минобороны РФ.
«Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Руководство Вооруженных сил Украины не обеспечивает военных должной экипировкой, и заставляет их пешком идти по российским минным полям.
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Евгения Парфентьева